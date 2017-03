Christophe Michel, Secrétaire général de l'association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) et co-responsable des Jeunes de l'ADMD sera en visite à La Réunion du vendredi 24 mars au dimanche 26 mars 2017 pour des rencontres autour de la fin de vie et pour animer une conférence publique sur le thème du droit de mourir dans la dignité.

Cette conférence aura lieu le samedi 25 mars à 15 heures dans la Salle polyvalente de la mairie de Saint-Denis (2 rue de Paris). "Bernard Roobert, docteur en pharmacie, interviendra aux côtés de Christophe Michel pour évoquer la fin de vie dans un contexte réunionnais marqué par de nombreuses spécificités. Ces interventions seront suivies d'un échange avec le public" indiquent les organisateurs.



"Cette réunion publique a pour but de parler de la fin de vie, des directives anticipées et des personnes de confiance ainsi que de défendre une loi légalisant l'euthanasie et le suicide assisté" ajoutent-ils.

L'ADMD est l'une des plus grandes association française avec presque 70.000 adhérents en France (dont plus de 250 à La Réunion), affirment les dirigeants de l'association. "Dans cette perspective, l'ADMD entend obtenir qu'une loi visant à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté et à assurer un accès universel aux soins palliatifs soit votée par le Parlement, comme le réclament 96% des Français interrogés par l'institut de sondage Ifop en octobre 2014" souligne l'association pour le droit de mourir dans la dignité.

