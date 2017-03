Dans le cadre du Small Business Act, organisé par la ville de Saint-Denis, les associations, entreprises ou auto-entrepreneurs pourront s'informer et postuler au marché public des activités périscolaires de la commune, dans les écoles primaires et élémentaires. Le rendez-vous est donné à l'ancien Hôtel de ville ce mardi 21 mars 2016.

Organisé conjointement entre la Direction de la Commande Pubique et la Direction du Projet Educatif Global, ce Small Buisines Act (SBA) aura pour objectif principal d’apporter à chacun l’ensemble des renseignements, procédures, indications et renseignements en rapport avec le marché public afin que tous les postulants puissent sereinement candidater.



Le SBA se veut facilitateur de démarches administratives, la ville s’inscrit dans un rôle d’accompagnateur.

Objet du marché

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’aménagement des rythmes scolaires, la Ville de Saint-Denis a défini au travers de son Projet Educatif de Territoire les objectifs pédagogiques visant à favoriser la réussite scolaire de tous les jeunes dionysiens.



Dans ce contexte, l’offre des activités de loisirs éducatifs proposée par la Ville de Saint-Denis sur les temps périscolaires, concourt à développer un apprentissage permettant à chaque enfant de s’épanouir aussi bien sur un plan physique, psychique et intellectuel



Par conséquent, les activités de loisirs éducatifs proposées par la Ville s’adressent à tous les enfants scolarisés, y compris ceux en situation de handicap, dans les 44 écoles élémentaires (élèves du CP au CM2).



Ces activités se déroulent sous forme d’ateliers et ont pour vocation de favoriser :



- l’enseignement de la sociabilisation par l’exercice de la citoyenneté "le vivre ensemble",



- le développement de leurs potentialités,



- l’apprentissage de l’autonomie et de la prise de responsabilités.



La Ville de Saint-Denis compte sur son territoire communal 77 écoles décomposées comme suit :



- 44 écoles élémentaires ou primaires



- 33 écoles maternelles



Le Service Périscolaire, dont l’organisation actuelle est précisée ci–dessous, pilote les temps périscolaires suivants :



• Le midi (12h –13h) : Activités Récréatives Éducatives (ARE)



• A 15h00 : Temps d’Activités Périscolaire (TAP)



Les ateliers organisés en A.R.E et en T.A.P sont encadrés par des prestataires de service (auto-entrepreneurs, sociétés, ou des associations) , ce qui représente plus de 20 000 heures d’activités sur une année scolaire.



Afin de leur permettre de répondre au cahier des charges, la Direction du Projet Educatif Global définit ci-après les modalités à mettre en œuvre afin de réaliser la prestation demandée.

Décomposition du marché



Le prestataire, titulaire du marché, s’engage sans réserve à assurer les services demandés par la Ville, à savoir :



Faire découvrir et initier les enfants à diverses activités, telles que la danse, la percussion, les sports collectifs et individuels, le patrimoine local, organisation d'atelier artistique, d'atelier numérique et scientifique ou d'ateliers loisirs culturels.



La liste des activités n’est pas exhaustive. Les soumissionnaires pourront proposer d’autres activités correspondant au lot soumissionné. Attention : les activités arts énergétiques ne sont pas visées par cette consultation.



Déroulement du SBA du mardi 21 mars 2017



9h00 à 9h30 : Accueil



9h30 à 10h00 : Mot du Maire ou de son représentant



10h00 à 10h20 : Présentation du Marché par la Direction de la Commande Pubique et la Direction du Projet Educatif Global



10h20 à 10h50 : Echanges entre DCP, DPEG et public



11h00 à 12h00 : Ouverture des comptoirs d’informations X5



12h00 : Fin du SBA