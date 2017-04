Père et fille se rejoignent sur scène à l'occasion du Jazz Ô Barachois de ce samedi 8 avril 2017. L'un à la guitare, l'autre, au chant, feront partager au public un répertoire situé entre le blues et la soul. Le rendez-vous est donné dès 19h00 sur le Barachois. (Photo d'illustration)

H C'est D'jazz (Christian Ducap)

"La collaboration familiale est à l’honneur avec Narmine Ducap, son père, une des figures marquantes de la musique réunionnaise, comme auteur, compositeur, arrangeur pour la réalisation de l’album Fé Pèt l’an 2000. Christian Ducap est un spécialiste de la guitare, abordant des répertoires variés : séga, maloya, jazz, etc.. Depuis 2016, il est professeur à l'école de musique Loulou Pitou" précise la mairie de Saint-Denis.

Angèle Dji

"Angèle Dji est une de ces chanteuses de jazz discrètes qui nous séduisent avec leurs voix de texture grave qui semblent hors des modes.

Spontanée, chaleureuse, Angèle Dji exprime ses émotions et son feeling dans un répertoire résolument tourné vers le blues et la soul. Elle développe avec force son style, sa personnalité, pour sortir délibérément des sentiers battus. Elle en a les atouts. Voix d’alto grave, énergie débordante, élégance innée et un désir ardent de divertir le public. Mais Angèle Dji c’est aussi, sur scène, des shows intenses, groovy et sensuels" termine la municipalité.