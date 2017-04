Elle n'était pas rentrée depuis deux ans et ne reste que quinze jours à La Réunion. Celle qui a commencé la gymnastique à l'âge de six ans au Saint-Denis Gym Réunion se remet à peine des derniers Jeux olympiques qui se sont déroulés à Rio en août dernier. En visite, Loan His, 18 ans et multiple championne, a tenu à rencontrer les jeunes athlètes de demain à qui elle a prodigué quelques conseils ce mardi 4 avril 2017.

Elle n'était pas rentrée depuis deux ans et ne reste que quinze jours à La Réunion. Celle qui a commencé la gymnastique à l'âge de six ans au Saint-Denis Gym Réunion se remet à peine des derniers Jeux olympiques qui se sont déroulés à Rio en août dernier. En visite, Loan His, 18 ans et multiple championne, a tenu à rencontrer les jeunes athlètes de demain à qui elle a prodigué quelques conseils ce mardi 4 avril 2017.

A six ans déjà, la jeune Réunionnaise Loan His foulait déjà les sols du gymnase de Saint-Denis. Inspirée par son frère, lui aussi gymnaste, la jeune femme âgée aujourd'hui de 18 ans ne s'est pas arrêté aux portes des compétitions régionales.

En ce moment à Paris, où elle s'entraîne à l'INSEP - Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, elle est en visite à La Réunion pendant 15 jours, et en profite pour raconter son expérience olympique aux plus jeunes gymnastes dionysiens.

Au gymnase de Champ Fleuri, où la championne a fait ses premières gammes, les plus jeunes sont tout ouïes lorsque Loan His détaille chaque étape du parcours brésilien. Une chute lui a fait manquer la finale à la barre. Avant cela, l'athlète présente un palmarès impressionnant, cumulant les titres de championne de La Réunion (2008, 2009, 2010) et de France lorsqu'elle était benjamine, se hissant ensuite, dans l'équipe de France qu'elle intègre en 2013, le rang de vice-championne du monde scolaire aux barres asymétriques. S'en suivront plusieurs classements prestigieux au niveau internationnal.

Aujourd'hui sénior et préparant la fin de sa carrière, la jeune femme s'attèle à ses études, tout en continuant la gym en haut niveau. "Une carrière de gymnaste s'achève dans la vingtaine" souligne-t-elle, tandis qu'elle souhaite travailler dans la radiologie.

Sous les yeux de son entraîneur, Eric Boucharin et nouveau conseiller technique régional de la Fédération française de gymnastique "c'est une page qui se tourne et la fin d'une super belle histoire avec celles que j'ai eu pendant 6 ans à l'entraînement".

"Aucune notion de sacrifice, c'est le plus incroyable chez ces jeunes filles. 30 heures d'entraînement toutes les semaines, l'éloignement à 10 000 km, les parents que l'on voit deux fois par ans.. C'est ce que l'on demande à des gymnastes de haut niveau... Elles sont exceptionnelles" confie-t-il. Ce dernier revient également sur les blessures importantes auxquelles a dû faire face Loan His, et desquelles elle s'est relevée.

Un moment de partage qu'a tenu à partager le Saint-Denis Gym avec les jeunes recrues, qui ont pu profiter de l'athlète professionnelle le temps d'un entraînement.

