Plus de 500 écoliers et collégiens ont participé ce jeudi 13 avril 2017 à la sixième édition de la matinée "Handi Aquatique" à la piscine du Chaudron (Saint-Denis). Marmailles valides et ceux porteurs de handicap ont évolué ensemble dans les bassins et sur le toboggan.

L'objectif étant de rassembler tous les jeunes autour d'activités communes, "nous invitons au sein de la même école les élèves d'un classes Ulis (unités localisées pour l'inclusion scolaire), et d'une classe non Ulis " explique Brigitte Hoarau, adjointe au maire de Saint-Denis et déléguée au handicap, applaudie par les centaines de marmailles attendant d'entrer dans l'eau.

Les élèves de quatre collèges et toutes les écoles primaires de la ville dotées de classes Ulis étaient présents à la piscine. C'est avec leurs camarades valides à leur côté que des jeunes en fauteuil roulant où pu pratiquer les activités ludiques proposées.

"Pour les porteurs de handicap moteur, il est difficile de s'adapter, ils sont souvent rejetés" déplore Laurence Zila, accompagnante d'élève en situation de handicap au collège Emile Hugot. "Nous faisons du mieux possible pour les intégrer, mais nous ne sommes pas dans la tête des élèves. Dans les compétitions, les jeunes valides estiment que prendre dans leur équipe un élève porteur de handicap les pénalisent. Ce sont toujours les derniers choisis. Ce genre de journée les valorise et leur donne confiance" estime-t-elle.

#HandiAquatique : les jeunes valides et porteurs de handicap nagent dans le bonheur #StDenis pic.twitter.com/LlUm23mNSG — Johanna Martin (@johmrt) 13 avril 2017

A noter que 14 écoles de hauts de Saint-Denis seront bientôt équipées pour permettre l'accessibilité totale à tous. "C’est un premier pas et cela sera comme ça pour tous les établissements recevant du public et tous les équipements sportifs" annonce Brigitte Hoarau.

