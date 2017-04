L'Association Sportive Rando Camélias organise la 12ème édition du D-TOUR, "Saint-Denis par les Hauts", le 22 avril 2017. Le départ sera donné au gymnase de Domenjod et l'arrivée est prévue au stade de La Redoute. La course de 60km comprend 2500 km de dénivelé positif. La course se présente sous deux formats différents.

L'Association Sportive Rando Camélias organise la 12ème édition du D-TOUR, "Saint-Denis par les Hauts", le 22 avril 2017. Le départ sera donné au gymnase de Domenjod et l'arrivée est prévue au stade de La Redoute. La course de 60km comprend 2500 km de dénivelé positif. La course se présente sous deux formats différents.

Le D-TOUR sera présenté sous deux aspects :

- une course de 60 km avec un dénivelé positif de plus de 2500 m,

- une autre de 45 km empruntant le GR et les sentiers des hauts de Saint-Denis.

Les départs seront donnés à :

- 4h00 pour la course de 60 km

- 4h00 pour le relais

- 5h00 pour la course de 45 km

Les inscription doivent se faire sur www.sportpro.re