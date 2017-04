La ville de Saint-Denis recrute pour la direction de la commande publique, par voie statutaire (cadre d'emplois des attachés ou des rédacteurs territoriaux) ou à défaut par voie contractuelle un acheteur (H/F). Le détail de l'offre est précisé ci-après.

Qui aura pour mission de procéder à l’achat de biens, de services et de travaux dans une recherche du meilleur rapport qualité/prix, et de veiller à la satisfaction des utilisateurs dans le strict respect de la réglementation.

Sous l’autorité du Directeur de service, vous serez chargé(e) de :

Achat public :

- Participer activement à la stratégie d’achat au niveau de la Ville,

- Animer les comités techniques en matière de définition du besoin,

- Procéder à des analyses économiques et statistiques,

- Concevoir, produire et rédiger les marchés,

- Gérer les mises en concurrence,

- Participer à la commission d’Appels d’Offres,

- Recenser les besoins et les demandes en liaison avec les utilisateurs et services techniques notamment,

- Définir le besoin et participer à l’élaboration de l’achat,

- Rédiger les cahiers des charges,

- Suivre la procédure d’achat et gérer le calendrier,

- Mettre au point et suivre certains contrats de maintenance,

- Contrôler l’aspect réglementaire des marchés,

- Assurer la gestion administrative et financière des marchés.

Réglementation :

- Appliquer et contrôler la réglementation,

- Assurer le pré-contrôle de légalité interne en collaboration avec les services et la juriste,

- Veiller à la conformité des délibérations du Conseil Municipal,

- Participer à la formalisation et à la cohérence des procédures,

- Assister et conseiller les services en matière de marchés publics.

Responsabilités :

En accord avec les supérieurs hiérarchiques,

- Préparer les différents budgets et leur exécution,

- Procéder régulièrement à l’analyse des risques réglementaires,

- Contrôler les résultats, les comparer aux objectifs et établir si besoin les actions correctives à engager,

- Rendre compte à sa hiérarchie de tout risque à sa connaissance.

Profil requis :

- Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures (niveau BAC + 2 au minimum) de préférence dans le domaine du droit, de l’économie, - Connaissances en droit des marchés publics et en comptabilité publique, - Expérience professionnelle exigée en matière de l’achat public, - Qualités rédactionnelles et de synthèse, - Qualités de rigueur et d’organisation, - Sens de la communication, - Qualités relationnelles et goût du travail en équipe, - Qualités d’expression orale et écrite, - Capacité de négociation, - Connaissances de l’outil informatique (Traitement de texte, tableur, internet).

Si vous êtes intéressé (e) par le poste,

Veuillez adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae à :

Monsieur Le Maire,

Hôtel de Ville de Saint Denis

Direction des Ressources Humaines

1 rue Pasteur BP 47717

97803 Saint-Denis Cedex 9,

Ou par mail, à l’adresse suivante : c.sayede@saintdenis.re, avant le 23 avril 2017

Référence de l’offre à indiquer sur votre lettre de candidature : 2017ACHE07DCP