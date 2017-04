La course "Piton Patates" est une épreuve familiale organisée tous les ans par le Racing Club Saint-Denis dans les hauts de la ville et que chacun peut effectuer à son rythme. Sportifs adeptes de trail court ou simplement soucieux de sa santé en pratiquant la randonnée ou la marche nordique, cette course est faites pour tous. 300 participants sont attendus pour cette 9ème édition, le 23 avril prochain

300 participants sont attendus pour :

- une course de montagne de 10,2 km

- une randonnée de 6 km

- une marche nordique de 6 km

Pour la course, la randonnée et la marche :

- Le départ est fixé au terminus du bus à Montgaillard à 7h00

- L’arrivée est à la zone de loisirs Piton Patate à Saint-François

Remise des récompenses à partir de 10h00

Infos : 02 62 41 80 94 / 0692 65 36 00

www.pitonpatates.fr / racingclub@wanadoo.fr

Inscription sur le site Internet www.sportpro.re