Du côté du Coeur Vert Familial, ce samedi 22 avril 2017, qui est aussi la Journée mondiale de la Terre, est organisée l'opération "Réenchanter La Réunion". De 9h00 à 19h00, une journée "apolitique, bienveillante et conviviale", est prévue à Saint-Denis. (Photo d'illustration)

De 9h à 16h, rencontre des "faiseurs de changement" et découverte des initiatives pédagogiques seront prévues "pour ouvrir nos perceptions et nous nourrir les uns les autres de notre richesse commune. Exposants, ateliers citoyens, animations collectives et exposition vous attendent seuls ou famille".

"Entre 12h et 14h, amenez vos spécialités et faites les découvrir à d'autres. Nous vous proposons un grand et enthousiasmant pique-nique partagé à l'ombre des arbres.

De 16h à 17h, nous organisons une Marche pour les Sciences, qui se déroule dans 140 pays simultanément ! Des percussions ouvrirons la marche. Nos gramouns suivront en premier plan, car il s'agit de leur restituer la place qui leur est due dans une "société assainie" structurellement. Un T-shirt "Réenchantons La Réunion" vous sera proposé pour la modeste somme de 12€ afin d'apporter votre contribution au changement et marquer notre Unité notamment dans ce grand défilé !

A partir de 17h, célébrons notre Réunion, les valeurs que nous portons d'unité, de bienveillance, de solidarité, de tolérance et de savoir-vivre ensemble. Des artistes se relaieront pour nous faire vibrer, pour nous synchroniser sur la musique du coeur !" termine la municipalité de Saint-Denis, dans une publication sur sa page Facebook.