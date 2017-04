Saint-Denis fête la Journée Mondiale du Livre et du Droit d'Auteur le samedi 22 avril 2017 aux bibliothèques de la Bretagne et de la Montagne. Ci-après, le programme détaillé.

Saint-Denis fête la Journée Mondiale du Livre et du Droit d'Auteur le samedi 22 avril 2017 aux bibliothèques de la Bretagne et de la Montagne. Ci-après, le programme détaillé.

Bibliothèque de la Bretagne :

10h00 à 16h00 - Troc de livres dans la cour de la bibliothèque. Le public pourra échanger des livres. En collaboration avec l’UDIR. Présence d’auteurs pour échanges, dédicaces de livres, dans le cadre de l’opération "J’achète un livre péï".

À partir de 13h30 - Ateliers créatifs "Art du livre" pour adolescents et adultes. Réalisation et décoration de petits carnets. À partir de 7 ans. Ateliers animés par le personnel de la bibliothèque.

15h00 - Contes créoles avec Sully Andoche et échange avec l’auteur.

17h30 - Représentation de la création " La diva du pavé " du collectif de l’Alpaca Rose : opéra en plein air dans la cour de la bibliothèque.

19h00 à 21h00 - Coups de cœur de nos lecteurs : lectures à voix hautes d’extraits d’ouvrages (poésies, romans, contes, nouvelles...) et ambiance musicale créole en plein air.

20h00 - Repas partage

Soirée avec éclairage réduit au maximum dans le cadre des " Nuits sans Lumière ".

Bibliothèque de la Montagne :

10h00 à 17h00 - Présence du Médiabus dans la cour de la bibliothèque : jeux, coloriage et lecture sous le Badamier. Troc de livres dans la cour de la bibliothèque. Le public est invité à venir échanger des livres.

10h00 à 13h00 - Atelier créatif : réalisation d’un marque-page en vacoa avec Le Z’atelyés de Lou.

10h00 - Accueil en musique par Paul-Henri Lebeau de Rezonans Kreol

10h30 - Kamishibaï : trois histoires illustrées pour les enfants

11h15 - Contes d’ici et d’ailleurs avec des conteurs du Réseau de Lecture Publique

12h00 à 14h00 - Pique-nique dans la cour - Kabar Fonkèr : Paul-Henri ek son band’ dalons

12h30 à 14h00 - Rencontre avec l’auteur Françoise Sylvos et trois auteurs de l’UDIR :

Franceline Fontaine, Peggy Lou Garbal et Henri-Paul Hoarau (échanges et dédicaces dans le cadre de l’opération "J’achète un livre péï")

14h00 - Rencontre avec Solène Coeffic (Auteure et illustratrice) – prestation proposée par la CINOR

15h00 à 18h00 - Atelier créatif en lien avec l’univers du livre

15h00 - Concert guitare avec l’école Municipale de Danse Musique et Art Dramatique Loulou Pitou

16h00 - "Story Time" : lecture d’histoires en anglais

17h00 - Contes d’ici et d’ailleurs avec des conteurs du Réseau de Lecture Publique

18h00 - "Ma Réunion" : lecture à voix haute de textes écrits sur La Réunion par les participants de l’atelier d’écriture "Au pied de la lettre"

19h00 - Spectacle de magie théâtrale avec "La compagnie des 4 mondes"

20h00 - Repas partage

20h30 - Animation musicale avec Gilles Clain de Rezonans Kreol