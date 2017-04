Plus qu'un inventaire des oiseaux, c'est le peuplement de l'île par les vertébrés et plus particulièrement les oiseaux, qui est évoqué parallèlement à la naissance puis à l'évolution de l'île et de ses paysages avant et après l'arrivée de l'homme. Nicole Crestey, professeure à l'IUFM, Université de la Réunion, mais également grande voyageuse, s'intéresse aux voyages historiques de découverte de la nature dans l'océan Indien avec, en particulier, Bory de Saint-Vincent, Commerson, etc. Elle présentera la conférence "Les oiseaux de Mafate, d'hier à aujourd'hui à la bibliothèque de la Montagne à Saint-Denis, ce jeudi 27 avril 2017 à 18h00.

