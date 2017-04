La mairie de Saint-Denis propose une formation qualifiante et gratuite dans le monde du web-développement. Au sein du centre de formation Simplon, il est possible d'apprendre le métier de web-développeur, en s'inscrivant sur le net. La formation est ouverte aux hommes et aux femmes, aux jeunes comme aux séniors à condition que le candidat soit inscrit à Pôle emploi.

Une présentation de la formation, dont l'intégralité des détails est à retrouver sur simplonreunion.co, a été faite à la salle polyvalente de la mairie de Saint-Denis ce mardi 25 avril 2017, devant une quarantaine de personnes.

La nouvelle formation proposée gratuitement par la mairie de #SaintDenis a attiré beaucoup de curieux ! pic.twitter.com/CNCnxgdKnd — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 25 avril 2017

De 8h00 à 16h00, du lundi au vendredi, pendant sept mois, des cours seront délevrés à celles et ceux ayant réussi leur entrée dans la formation de web-développeur. A noter que les candidatures (via internet - un questionnaire et un système de badges défénieront votre profil) sont à présenter jusqu'au 28 avril 2017.

