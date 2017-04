Ce week-end, la ville de Saint-Denis organises plusieurs évènements et animations. Ci-après, le programme.

- KabarKartié le vendredi 28 avril au Chaudron (Place Nelson Mandela). Comme tous les mois, la Ville vous propose de découvrir ou redécouvrir des artistes locaux. Pour cette édition, Roots Band, Lorkès Bann Dalon, Simangavole et le mythique groupe KOM ZOT se produiront sur scène à partir de 18 heures. L'évènement est gratuit.

- Deuxième édition du Grand Live de Capital FM à la Bretagne. Tikok Vellaye se produit en live en plein air près de la Mairie Annexe ce vendredi 28 avril dès 18h00. Il interprètera ses plus grands titres en acoustique. Musique, interview, jeux, karaoké seront également au programme pour le public. L'accès est libre et gratuit.

- Le festival Ciné Marmailles est lui-aussi de retour. L'équipe de la Lanterne Magique s'installera au Ciné Lacaze et au Square Labourdonnais jusqu'au 30 avril. La soirée d'ouverture se déroulera à l'Ancien Hôtel de Ville à partir de 17h30 le vendredi 28 avril avec des projections et des animations. Rendez-vous sur le site internet de la Ville pour plus de renseignements.