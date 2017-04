L'association Who is Hussain ? et l'établissement français du sang organise une collecte ce dimanche 30 avril 2017 de 09h à 15h à la salle Polyvalente de la mairie de Saint-Denis (côté rue Pasteur)

"Cette action partenariale menée avec un groupe de jeunes bénévoles de la communauté Who is Hussain ? fait écho à l’appel lancé par l’EFS pour la mobilisation des donneurs de sang à l’approche de la période délicate du mois de Mai.. Il est plus que jamais important de rester mobilisés. Les besoins des malades restent soutenus et la générosité de chacun est essentielle pour passer ce cap difficile" écrit l'EFS.

