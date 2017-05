Pour la troisième année consécutive, une centaine de Réunionnais ont répondu présent à l'invitation de l'association HOPE qui organisait sa traditionnelle course et marche solidaire en faveur des orphelins du virus Ebola en Guinée ce samedi 29 avril au stade Marc Nasseau de Champ Fleuri à Saint-Denis.

Pour la troisième année consécutive, une centaine de Réunionnais ont répondu présent à l'invitation de l'association HOPE qui organisait sa traditionnelle course et marche solidaire en faveur des orphelins du virus Ebola en Guinée ce samedi 29 avril au stade Marc Nasseau de Champ Fleuri à Saint-Denis.

L'événement, organisé en partenariat avec la mairie de Saint-Denis et l'association Unit'Sports a démarré à 14h40 avec la course/marche des scolaires. Une soixantaine de jeunes inscrits aux collèges Sainte Geneviève à Saint-Benoît, Les Mascareignes, Juliette Dodu et l'école Joinville à Saint-Denis ont pris le départ sous les applaudissements de leurs camarades et membres de leurs familles venus nombreux les encourager.

Côté animation, l'ambiance musicale a été assurée par le groupe d'Ingrid Varon qui a interprété quelques uns de ses titres phares au grand plaisir du public.Après s'être relayés pendant une heure et demi, les scolaires ont laissé la place au "Tout public".

Parmi les concurrents, plusieurs habitués de cette manifestation comme Jérôme Chevret qui a récemment gravi la Roche écrite avec son fils Lucas, autiste, sur le dos pour faire connaître l'autisme à La Réunion, ou encore quelques membres de Run Odysséa. Beaucoup de nouveaux à l'instar des jeunes du club d'athlétisme CTBP ont également pris part à cette manifestation.

Mais ceux qui ont fait de cette journée un moment inoubliable, ce sont les nombreuses familles et ami(es) venu(es) (parfois déguisé(es)) des quatre coins de l'île pour soutenir la cause de ces jeunes orphelins du virus Ebola en Guinée. Grâce à leur mobilisation et à leur générosité, l'association HOPE pourra poursuivre ses actions en faveur de ces orphelins.

Pour rappel, depuis deux ans, cette jeune association réunionnaise a aidé plus de 250 enfants orphelins dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest à reprendre le chemin de l'école.