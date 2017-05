Le Marché de nuit se met au couleur des nuits sans lumière ce samedi 6 mai 2017 avec notamment une manifestation de VéloVie. Le comité cyclotouriste de la Réunion (FFCT) et l'association Vélo Vie propose une randonnée vélo du Barachois à Gillot, à partir de 17h15.

Le rendez-vous est donné à coté de la piscine du Barachois à 17h15 et le départ aura lieu à 17h30 précise. Les cyclos doivent savoir rouler correctement et les enfants ne sont pas admis. Par le sentier littoral Nord, les cyclos se dirigerons vers Gillot, à une allure tranquille, et vers 18h00 le retour se fera de nuit sur des portions non éclairées du sentier littoral Nord. Les Cyclos devront avoir impérativement éclairage et leurs vélos.



La réservation s’effectue auprès de Monsieur Hoarau Daniel-Omer au 0692.34.02.34