La semaine dernière, les élèves de 1ère STI2D du Lycée Lislet Geoffroy présentaient leur travail sur le projet PRUNEL (Projet de renouvellement du Nord Est Littoral). Encadrés par leur enseignant et l'équipe PRUNEL, ils sont 15 à avoir travaillé sur l'amélioration du quartier du Butor et à avoir réfléchit sur les transformations qui rendraient la vie des riverains plus agréable. Un exercice qui s'inscrit dans une démarche de co-construction du projet avec les acteurs du territoire et une collaboration des plus intéressantes.