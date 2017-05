Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, l'équipe de l'expo égalité du Centre de régional d'information jeunesse (CRIJ) Réunion sera présente le jeudi 17 mai 2017 aux côtés de l'association OriZon de 16h00 à 20h00 à la salle polyvalente de l'hôtel de ville de la Mairie de Saint-Denis. Cet évènement se fera en la présence d'artistes réunionnais et autour d'une exposition. Le CRIJ Réunion, accompagné d'artistes locaux, aura à coeur d'aborder la thématique de l'égalité et de la lutte contre les discriminations au travers de l'art. Nous publions ci-dessous le communiqué du CRIJ

Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, l'équipe de l'expo égalité du Centre de régional d'information jeunesse (CRIJ) Réunion sera présente le jeudi 17 mai 2017 aux côtés de l'association OriZon de 16h00 à 20h00 à la salle polyvalente de l'hôtel de ville de la Mairie de Saint-Denis. Cet évènement se fera en la présence d'artistes réunionnais et autour d'une exposition. Le CRIJ Réunion, accompagné d'artistes locaux, aura à coeur d'aborder la thématique de l'égalité et de la lutte contre les discriminations au travers de l'art. Nous publions ci-dessous le communiqué du CRIJ

"L'association OriZon organise chaque année sur notre territoire l'évènement Idahot (Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie). Le thème de cette année est "Art, Genre et Sexualité". En partenariat avec le CRIJ Réunion, des artistes réunionnais, la troupe de théâtre Aberash et le groupe de musique JC T’Group accueillera le public de 16h00 à 22h00, le mercredi 17 mai 2017, à la salle polyvalente de l’hôtel de ville à la Mairie de Saint-Denis, situé Rue de la compagnie à Saint-Denis.

L’objectif de cette journée est de partager les opinions, les expériences de vie, les craintes et les espoirs. La principale mesure de lutte contre l’homophobie est de mettre fin aux discriminations dont sont victimes les homosexuels et les transsexuels dans la société.

Ce moment d’échange est gratuit, il permettra au public de découvrir l’exposition, de participer à des ateliers ludiques et pédagogiques mis en place par OriZon et le CRIJ. Au travers d’un débat, le public pourra également profiter d’un moment d’échange et de partage autour de la thématique et cela en la présence d’artistes.

L’événement est ouvert à tout public, sans conditions d'âge, de couleur, de catégorie professionnelle et bien sûre peu importe leur orientation sexuelle. Une belle manière de rompre les clichés et de mettre en valeur le bien vivre-ensemble de La Réunion.

Infos pratiques

L’Exposition pour la promotion de l’Egalité, la lutte contre les discriminations, le racisme, l’antisémitisme et la haine LGBT est portée par le CRIJ Réunion depuis 10 ans. En 2016, ce sont 12 138 personnes qui ont été sensibilisées au travers de l’Art (22 œuvres mises à disposition) sur cette thématique et sur toute l’île".