L'association ADESIR OI, en partenariat avec la ville de Saint-Denis, organise la fête des voisins dans le centre-ville du chef-lieu. La structure "souhaite profiter de cette fête pour mettre en lumière les valeurs de partage et de solidarité et développer la cohésion sociale entre les différentes composantes du centre-ville de Saint-Denis." Ci-après, le programme.

Au programme :

De 10h à 17h : Slam (rue Maréchal Leclerc)

De 18h à 21h : Moment festif (siège de ADESIR, 86 rue Jules Auber)



10h00 : portion entre rue de Paris et Jean Chatel

11h30 : portion entre rue Jean Chatel et Juliette Dodu

14h30 : portion entre rue Juliette Dodu et Jules Auber

16h00 : portion entre rue Jules Auber et Jules Olivier

17h00 : portion entre rue Jean Chatel et Juliette Dodu