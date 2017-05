Du 10 au 21 juillet 2017, cinq entraineurs du Paris Saint-Germain seront à La Réunion pour la première fois. Lors de leur séjour, ils animeront deux stages de football pour les enfants âgés de 7 à 17 ans. L'événement se déroulera au Petit Stade de l'Est. Une initiative de Saint-Denis Football Club, la ville de Saint-Denis et de l'association Creativ' Foot Academy.

160 passionnés de foot pourront être entrainés par les éducateurs du Paris Saint-Germain. Deux stages de perfectionnement et de détection de talent se dérouleront du 10 au 14 juillet 2017 et du 17 au 21 juillet. La première semaine sera destinée aux enfants nés entre 2005 et 2010 inclus. Et la deuxième consacrée à ceux qui sont nés entre 2000 et 2004.

Cet événement est une première à la Réunion, d’après Daniel Couckant, éducateur sportif de la ville de Saint-Denis et de l'association Saint-Denis Football Club. " Il y a des stages en métropole mais il faut que les familles payent leur billet d’avion, leur hébergement et puis le stage. On a décidé de faire quelque chose pour les gamins qui n’ont pas les moyens de partir ", déclare l’éducateur. Toutefois, il faut noter que ce stage n’est pas gratuit. Pour une semaine, il faut compter 399€. " On essaie de voir au niveau des clubs pour qu’il y ait des aides débloquées pour ces enfants ", rajoute Daniel Couckant. Les participants auront la possibilité de payer en trois fois si l’inscription se passe avant le 15 juin 2017.

Un stage de foot exceptionnel à La Réunion par les entraîneurs du PSG pic.twitter.com/r0EMg2Olsg

— Diana EUPHRASIE (@DianaEUPHRASIE) 22 mai 2017



Licenciés ou non licenciés peuvent s’inscrire dès à présent. Ils participeront à des séances techniques et tactiques animées par les éducateurs du PSG et obtiendront une tenue complète, le repas du midi, un gouter, un rapport individuel et un diplôme de stage. Mais la plus grosse récompense c’est surtout une semaine d'essai au sein du club du PSG pour au minimum un enfant par stage. Le billet d'avion, l’hébergement et le transfert au PSG sont totalement pris en charge.

Durant ce dispositif, les éducateurs de La Réunion auront également la possibilité d’échanger avec ceux du PSG lors d’une soirée gratuite.

Informations et inscription : 06.92.77.94.26 / infos@creativfoot.com / creativfoot@orange.fr / Facebook : Creativ'foot

de/www.ipreunion.com