La coupe de France universitaire de trail aura lieu le lundi 5 juin 2017 au Colodrado (Saint-Denis). 331 étudiants de La Réunion, de Métropole et de l'étranger sont déjà inscrits pour cette épreuve longue de 24 km qui se déroule pour la première fois dans un département d'outre-mer. "Pour la majorité des participants la course est aussi l'occasion d'un séjour de près d'une semaine dans l'île" souligne l'Université de La Réunion organisatrice de l'événement. (Photo d'illustration)

La coupe de France universitaire sera intégrée au Trail du Colorado et s'ajoute aux parcours existants. Cette nouvelle course est réservée aux étudiants de 18 à 26 ans. Elle est "portée par l'Université de La Réunion via le Comité régional du sport universitaire (CRSU) et grâce à l'appui logistique du Racing Club de Saint-Denis (RCSD)" note l'Université en précisant que "ce championnat rassemblera pour la première fois dans un département d'outre-mer des compétiteurs locaux, nationaux et internationaux"

C'est aussi la première fois qu'une coupe de France universitaire rassemble autant de participants. 331 coureurs sont inscrits pour l'édition 2017, contre 80 l'année dernière en métropole. "La Réunion, formidable terrain de jeu pour les mordus de trail, aura donc attiré pas moins de 304 "extérieurs", dont une vingtaine d'étudiants internationaux des îles de l'océan Indien, d'Afrique du Sud, d'Europe et du Japon" énumère l'Université.

"Pour tous ces coureurs venus de loin, l'université propose un package qui offre une expérience qui va au-delà de la course . Près de 250 jeunes métropolitains et étrangers ont choisi cette formule pour découvrir l'île. Pendant près d'une semaine, encadrés par l'équipe universitaire, ils parcourront l'île intense, ses sentiers, ses marchés et ses plages" explique l'Université.



• Long de 24 km avec un dénivellé postif de 1 500 mètres et un dénivellé négatif de 1 100 mètres, le parcours empruntera l'itinéraire suivant : départ de la Possession au stade Halte-là – Dos d’Ane (ravitaillement PK7) – Kiosque Affouches (ravitaillement PK17), arrivée au Colorado.

Voici le parcours de la course

Le Trail du Colorado comporte trois autres courses

Le Trail du Colorado compte désormais trois courses pour permettre à chacun de profiter des joies (et des peines) de la course en montagne. Au départ du parc de loisirs du Colorado dominant Saint-Denis et lʼOcéan Indien, ces épreuves se déroulent presque exclusivement sur sentier.



Les parcours :



- Trail du Colorado : 42 km (1500 D+ et 1500 D-)

- Relais : 24 km (996m D+ / 684 D-) plus 17,50 km (567 D+ / 879 D-)

- La Musaraigne : boucle découverte de 5,3 km et 350 D+/D-

- Le Speed Trail : 1,1 km

- (La Coupe de France Universitaire de Trail : 24,5 km (1500 D+))



L'accueil des participants se fera dès 5h00 et les premiers départs dès 7h00.

Toutes les informations relatives aux compétitions sont à retrouver sur www.trailducolorado.fr

