Du 24 au 30 mai 2017, se déroulera la 7e édition du festival du cinéma chinois à La Réunion. De nombreux films seront programmés dans les salles du cinéma Le Ritz de Saint-Denis, du Cinépalmes de Sainte-Marie et au Rex de Saint-Pierre.

Du 24 au 30 mai 2017, se déroulera la 7e édition du festival du cinéma chinois à La Réunion. De nombreux films seront programmés dans les salles du cinéma Le Ritz de Saint-Denis, du Cinépalmes de Sainte-Marie et au Rex de Saint-Pierre.

6€ pour décuvrir la culture chinoise sur écran géant dans les salles obscures. Cet événement se déroule sous le haut-parrainage du Consulat Général de Chine à Saint-Denis de La Réunion, sous le patronage du Centre Culturel de Chine à Paris et est organisé par la Fédération des Associations Chinoises de La Réunion. La programmation du cinéma Le Ritz de Saint-Denis ci dessous :

Mercredi 24 : 15h00 Big Fish and Begonia - 18h00 Journey to the West - 21h00 Chongqing Hot Pot

Jeudi 25 : 18h00 Operation Mekong - 21h00 Crosscurrent

Vendredi 26 : 18h00 Chongqing Hot Pot - 21h00 Call of Heroes

Samedi 27 : 15h00 Book of Love - 18h00 Mountain Cry - 21h00 Operation Mekong

Dimanche 28 : 15h00 Call of Heroes - 18h00 Crosscurrent - 21h00 Book of Love

Lundi 29 : 18h00 Journey to the West - 21h00 The Wasted Times

Plus d’informations : Facebook " Festival du Cinéma Chinois à La Réunion " / www.saintdenis.re

de/www.ipreunion.com