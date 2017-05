Fermé depuis plusieurs années, le zoo du Chaudron retrouve un second souffle avec un projet initié en 2014 et concrétisé cette année. Le site dionysien laisse maintenant place aux jardins familiaux : un concept déjà lancé dans certains immeubles du Chaudron et qui favorise le partage, le vivre-ensemble et la main verte ! En 2018, ce sont plus de 150 parcelles qui devraient être attribuées.

Ce sont 80 familles qui ont déjà pris possession du zoo du Chaudron pour faire pousser leurs petits potagers. Le tout bio ! Aucun engrais chimique n'est utilisé sur ces nouveaux jardins familiaux. Le but : favoriser la cohésion sociale et encourager les habitants à travailler la terre en produisant leurs légumes bio.

En 2018, ce sont plus de 150 parcelles qui devraient être attribuées aux habitants du quartier. De quoi redonner un tout nouveau visage à l'espace qui accueillait autrefois serpents, oiseaux et autres animaux ! À la place, carottes et radis seront de la partie.