La troupe "Les pierres de Poivre" vous propose une comédie musicale intitulée "Le temps des copains" ce samedi 27 mai 2017 au Salon d'honneur de l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis.

La troupe "Les pierres de Poivre" vous propose une comédie musicale intitulée "Le temps des copains" ce samedi 27 mai 2017 au Salon d'honneur de l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis.

Un groupe de jeunes des années soixante, s’interroge sur l’avenir, amoureux essentiellement.

Que faire quand on a vingt ans, et la vie devant soi ? Cette jeunesse insouciante rêve de plaisirs, se rebellant contre des adultes trop sérieux. C’est l’époque du rock, du twist, du madison, et des chanteurs yéyés : Johnny Hallyday, les chaussettes noires, Sheila, Françoise Hardy...

Sur scène, on retrouve : Alain, un jeune homme ne voulant pas travailler chez son père restaurateur, souhaitant devenir chanteur.

Valérie, future femme indépendante, voulant organiser une surprise-partie pour aider l’amie trop seule. Nathalie, l’amie riche, cachant avec ses nombreux flirts, un amour impossible qu’elle vit avec son amant, plus âgé. Tous ces jeunes, avec chacun leur problème, se posent la même question : que faire de son temps, au tournant des 20 ans ?

Avec les copains, ils se retrouvent entre eux, pour oublier les ennuis et s’amuser.

Livret de Catherine Samalens

Mise en scène de Jean-Luc Cheverry

Direction musicale Henri-Claude Hoareau

Chorégraphies de Laurence Dennemont, Sébastien Payet et les jeunes