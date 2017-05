Du 2 au 28 juin 2017, l'exposition photographique "Jazz à l'âme, Jazz dans l'âme" de Jean-Claude Delmas sera visible dans la salle d'exposition de l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis. Le vernissage est prévu ce vendredi 2 juin, à partir de 18h00.

1964 – 2017 : plus d’un demi-siècle de photos de jazz.

C’est plus de 50 ans de l’histoire du jazz à travers la passion, le viseur, les téléobjectifs.

C’est plus de 50 ans de photos de musiciens qui ont fait l’histoire du jazz.

C’est plus de 50 ans de portraits de celles et ceux, pour la plupart disparus aujourd’hui, qui ont écrit les grandes heures, souvent "'round about midnight", de cette musique inspirée, cette musique du cœur, de l’âme, de la vie.

C’est plus de 50 ans de concerts, de festivals, de montreux à Marciac, Nice, Juan-les-Pins, des centaines de photos au fil du temps, une longue histoire de grands talents.

Instantanés de Duke Ellington à Oscar Peterson, de Miles Davis à Wynton Marsalis, de Gerry Mulligan, Stan Getz à Sonny Rollins, de Julian "Cannonball" Adderley à Phil Woods

de Stéphane Grappelli à Bireli Lagrène sans oublier Dee Dee Bridgewater et bien d’autres.

Jean-Claude Delmas, journaliste, reporter-photographe à l’Agence France-Presse et l’Agence Reuter’s pendant de longues années, est né le 8 mars 1943 à Dijon. Il vit actuellement à la Réunion.

Ce dernier a par ailleurs été primé pour son travail :

- 1er Prix international de la meilleure photo sportive A.I.P.S-Adidas en 1985 pour la photo de la chute dramatique de l’athlète américaine Mary Decker aux J.O de Los Angeles en 1984.

- 1er Prix national de la meilleure photo sportive du Prix "Martini" en 1979 ave la photo de l’abandon pathétique de Bernard Thévenet dans un col pyrénéen dans le Tour de France cycliste de 1978.

- Primé au World Press Photo en 1981 pour une photo de gymnastique aux J.O de Moscou en 1980.

Du 2 au 28 juin 2017

Vernissage : vendredi 2 juin 2017 - 18h

Entrée libre et gratuite