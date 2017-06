Le samedi 3 juin, les rues du Barachois s'animent pour une nouvelle édition du Marché de Nuit autour du thème "Faites de la Musique !". Animations, stands traditionnels et brocante musicale sont au programme.

Animations, brocante musicale, grand karaoké mais également un grand marché bio organisé par les étudiants de la Licence Agronomie et Développement Durable de l’Université de La Réunion sont prévus ce samedi pour le marché de nuit au thème de la fête de la musique.

Le programme :

KOTÉ BASSIN

Projection de films par l'École du Jardin Planétaire sur le thème du dévellopmenet durable

Podium musical Fèt la Muzik

Brocante musicale "Détrok an Stok" : exposition, vente et échange de matériels et instruments, vinyles, CD, DVD, posters...

KOTE STÈLE (Mer)

Grand Karaoké La Kour

Pré-sélection le jeudi 1er juin à 20h au BAR À CAS (19 rue Pasteur)

ANIMATION ITINÉRANTE

Balade en calèche par l'Écurie Therméa

LE MARCHÉ BIO DES ÉTUDIANTS

- Dérivé de canne à sucre par Alain Huet

- Miel de Bourbon + Les Savons de Sarah par Sarah Lucas

- "Café" par Martine SLITI

- Brin de Bambou par Coline Gagneret (attrappe-rêve, bijoux, cercles en bois de goyaviers pour réaliser soi-même son capteur de rêve)

- Bitasyon Bio par Benoit Morel (Produits bio curcuma, gingembre, sirops, miels, confitures, thés, vanilles - gousses et extraits - fruits et légumes (bananes, palmistes, etc)

- Reunibio par Gilles Ruvuère (compléments alimentaires, huiles essentielles, produits de bien-être)

- Marilyne Dijoux : beurre de karité, huile naturelle de soin pour cheveux, pulpe de baobab, poudre de moringa.

- Ferme Feuille Songe par Carole Dafreville (produits bio, fruits et légumes bio, sirops, curcuma)

- PNROI par Laurence Bertrand (Tisanes traditionnelles bio pour le bien-être)

- Burty Dubar : fruits et légumes bio

- Dominique Vidot : légumes, épices, ananas…

- Miroir par Stéphanie Turpin (vente de produits textiles, broderie)

Ainsi qu'une chasse au trésor Marmay et une grande tombola (tirages à 21h00, 22h00 et 23h00 - paniers garnis de fruits et légumes bio à gagner - Bon de participation à retirer sur place)