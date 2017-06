Chaque année, la Semaine Européenne du Développement Durable est l'occasion de rappeler les bonnes pratiques et les initiatives en faveur de l'environnement et du développement durable. Ainsi, le jeudi 1er juin, le Syndicat Mixte de Transports de La Réunion organise pour la première fois un événement pédagogique avec quatre établissements scolaires de Saint-Denis. L'action, intitulée "Chasse aux transports", se déroule au coeur vert familial. Plus de 200 élèves de CM1 et de CM2 participent ainsi à cet événement écologique.

Ce jeudi 1er juin, l’objectif pour plus de 200 enfants est de participer à une chasse aux transports. Ce jeu éducatif grandeur nature est de "sensibiliser les jeunes à la pratique d’une mobilité durable, mas aussi de les éduquer aux notions de sécurité routières, de comportements responsables en ville et dans les transports en commun", explique Laura Cadet, chargée de communication du Syndicat Mixte de Transport de La Réunion (SMTR)

Les élèves de CM1 et de CM2 de quatre écoles, Eudoxie Nonge, Bouvet, Mondon, et l’école Centrale de Saint Denis, ont pour objectif en cette journée de se rendre, au départ de leur école, au Cœur Vert Familial, grâce à différents types de déplacement. Kailhya, Jouhoud et leurs camarades ont pris le bus ce matin pour se rendre à la Trinité. Toutes les classes seront en compétition au cours de cette journée : "On aura des questions à répondre, on aura un thème sur "nout l’air", un thème sur le bus, sur le vélo et après on aura un challenge avec nos bus qu’on a fabriqué", détaille Kailhya.

Au terme de cet événement une des classes remportera le trophée du meilleur bus électrique fabriqué. Ce projet a été mené par "Les petits débrouillards". Les animateurs sont intervenus dans les établissements scolaires participants afin de de fournir aux élèves une approche plus concrète des modes de déplacements et des problèmes rencontrés en ville.

Les élèves ont également la possibilité, lors de cette action menée dans le cadre de la Semaine Européenne de Développement Durable, de circuler sur les différents stands mis à leur disposition. "On met en place un atelier ludique sur le thème de la sensibilisation contre a fraude, les incivilités, pour les les règles de vie à bord du bus… Le but est qu’ils retiennent les bonnes règles à respecter", déclare Evelyne Roseman, responsable marketing de la Sodiparc.

L’Observatoire Réunionnais de l’Air (ORA) intervient auprès des écoliers pour les sensibiliser sur la qualité de l’air et à la mobilité durable. "On ne préconise rien. On leur explique comment se poser la bonne question selon leur type de déplacement. On donne les clés aux enfants pour réfléchir par eux-mêmes. C’est la meilleure solution pour un avenir durable", lâche Fabien Georgel, chargé de communication et d’études de l’ORA.

En plus d’être informés sur la pollution, les enfants rencontrent les agents de la Police Nationale qui les renseignent sur les moyens de se déplacer en ville, à vélo ou en bus. Le maitre mot est la sécurité pour mieux vivre ensemble. D’ailleurs, les animaeurs de la MAIF sont présents pour leur rappeler.

La première édition, qui connaît un fort succès, auprès des élèves comme auprès des partenaires sera susceptible d’être renouvelé l’année prochaine selon Laura Cadet.

