Dans les écoles primaires de Saint-Denis, plus de 5000 enfants de plus de 5 ans s'initient à la langue de Shakespeare grâce au Plan Anglais. Une initiation ludique par les jeux, le dessin ou encore les comptines qui leur permettra, à l'heure de la mondialisation, de s'ouvrir au monde. Dionycité, dont nous publions le magasine ci-après, fait le point sur ce dispositif et sur les autres actions en faveur de l'éducation.

