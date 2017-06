Après le marché de nuit du centre-ville de Saint-Denis ce samedi 3 juin 2017, c'est au coeur du quartier du Brûlé que l'opération "Faites de la musique" se poursuit les jeudi 8 et vendredi 9 juin à la Maison Roger, de 13h30 à 23h00. Au programme, animations musicales, spectacles, peinture ou encore shows DJ.

PROGRAMME :

Jeudi 8 juin 2017

13h30 - 14h30 : Animation et éveil musical avec les écoles du secteur (public de 8-10 ans) autour du piano à queue et du piano numérique.

18h00 - 21h00 : Audition spectacle et prestation des classes de piano et de batterie de l’École de Musique, de Danse, et d’Art Dramatique.

Vendredi 9 juin 2017

13h30 - 14h30 : Animation et éveil musical avec les écoles du secteur (public de 8-10 ans) autour du piano à queue et du piano numérique.

16h30 - 17h00 : Projection de diaporama sur les musiques lontan.

17h00 - 17h30 : Audition spectacle et prestation des classes de piano.

17h30 - 18h00 : Audition spectacle et prestation des classes de piano et flûte.

18h00 - 21h00 : Prestation peindre en musique : performance live de l’artiste peintre Bernard Yohalin pendant la prestation musicale de piano et sur des musiques traditionnelles de la Réunion.

21h00 - 23h00 : Atelier Beatmaking et animation Djing animé par DJ Daddy Mad, DJ Daskill et DJ Mykiller.