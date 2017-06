Durant les vacances de l'hiver austral - du 17 juillet au 4 août 2017 -, la mairie de Saint-Denis organise les Bons Plans vacances pour les enfants dionysiens âgés de 3 à 17 ans. Une multitude d'activités gratuites sont disponibles. Les inscriptions s'ouvrent en mairies annexes à partir de ce jeudi 8 juin jusqu'au 26 juin 2017.

Sont accessibles gratuitement les activités suivantes :

Sports

• handball

• boxe

• escalade

• baby gym

• basket ball...

Mais aussi au tarif de 1 euro :

Culture

• atelier découverte de percussion

• danse folklorique

• réalisation d’un film court

• atelier modelage

• atelier peinture sur soie

• atelier roman photo...

Loisirs

• ateliers mosaïques

• arts du cirque

• cirque parents/enfants

• ateliers jeux vidéo

• initiation modélisme

• initiation au quadbike...

Ou encore au prix de 2 euros :

Cinéma Le Ritz

36 séances proposées (le programme détaillé est à télécharger sur www.saintdenis.re)

12 films à découvrir :

• La Momie

• Spiderman

• The Warrior Gate

• Kong

• Anastasia

• Alerte à Malibu

• Moi, moche et méchant 3

• les Gardiens de la Galaxie 2

• Boule et Bill 2

• Ghost in the Shell

• Les Schtroumpfs

• Powers Rangers

Aquanor (1 ticket par enfant)

• toboggans aquatiques

• piscine à vagues...

(Short de bain et pique-nique interdits)

Pour les activités Laser Game, Découvertes et Arts du Cirque (La Fabrik), école de Karting et Initiation au Karting, les réservations se feront lors des journées d’inscriptions conformément au calendrier. Le paiement sera effectué directement auprès des prestataires le jour de l’activité.

Beaucoup d’autres activités à découvrir, ainsi que le calendrier des inscriptions auprès des services de la mairie annexe de son quartier sur www.saintdenis.re.