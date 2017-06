A l'école des Bancouliers du Moufia, les élèves de la classe de CM2 de M. Payet ont créé une micro-entreprise de vente de jus et de bijoux fait-main.

Avec l'aide de l'association Jr Busin'ESS et de son intervenante Sarah Lavigny, les élèves ont proposé leurs création à la vente et ont pu reverser l'intégralité de leur bénéfice - soit un chèque de 208 euros - à Ligue contre le Cancer et ainsi aider les enfants malades.

A travers cette action les élèves ont pu découvrir le monde de l'entreprise, appris ce qu'est un budget, des dépenses, des recettes, un chiffre d'affaire et un bénéfice et manipulé un logiciel de comptabilité. Ils ont surtout pu mettre en application dans le monde du travail les connaissances et compétences apprise à l'école telles le français et les mathématiques.

Cette expérience leur a également permis de mettre en oeuvre des savoirs, valeurs et pratiques d'éducation morale et civique au service de l'engagement pour la lutte contre le cancer.