Comme chaque année, la Ville de Saint-Denis célèbre la Fête de la Musique dans le Centre-Ville, le mercredi 21 juin 2017 de 18h à minuit. Plus grosse édition de l'île, la Fête de la Musique du chef-lieu propose de nombreux spots musicaux ouverts aux groupes musicaux amateurs et professionnels ainsi qu'aux écoles de musique et aux structures privées. En tout, plusieurs centaines d'artistes qui se produiront le 21 juin au coeur de la ville. Le programme est à découvrir ci-après. (Photo d'archives)

Comme chaque année, la Ville de Saint-Denis célèbre la Fête de la Musique dans le Centre-Ville, le mercredi 21 juin 2017 de 18h à minuit. Plus grosse édition de l'île, la Fête de la Musique du chef-lieu propose de nombreux spots musicaux ouverts aux groupes musicaux amateurs et professionnels ainsi qu'aux écoles de musique et aux structures privées. En tout, plusieurs centaines d'artistes qui se produiront le 21 juin au coeur de la ville. Le programme est à découvrir ci-après. (Photo d'archives)

Au programme :

3 Plateaux artistiques

EXO FM / Avenue de la Victoire

Trace TV / Angle rue de Paris et rue Pasteur

Association Laurette Fugain / Square Leconte Delisle

5 Projets artistiques

Kombi Sound System / rue de la Compagnie

Silent Party / Parvis de la Cathédrale

Electropicales / rue Jean Chatel

Studio Tic / rue Alexis de Villeneuve

École de Musique LOULOU PITOU EMMDAD / Ancien Hôtel de Ville

Bars et boutiques

Le Bar à Cas / rue Pasteur

Le Bahut / rue Labourdonnais

Le 144 / rue de Nice

Ô Bar / rue de la Compagnie

132 / rue de la Compagnie

Bars / Carré Cathédrale

Passage du Chat Blanc / Carré Cathédrale - rue Jean Chatel

Ti Koz / rue de Nice

Kbar live / rue de Nice

Cave de la Victoire / rue de Paris

Caveau Rontaunay / rue Rontaunay

Le Coffee Shop / rue Alexis de Villeneuve

Apoteek / rue Rontaunay

Cour Carré / rue Jean Chatel

De nombreuses associations jalonnent le parcours en proposant des prestations acoustiques

Chorale de la Montagne

Ron Maloya / avenue de la Victoire (Frer de Son)

Hip-hop / rue Labourdonnais (Frer de son)

F42 / rue Alexis de Villeneuve

Inédit cette année, une brocante spéciale Fête de la Musique : Vente de CD, vinyles, fabrications d’instruments / rue de Paris (devant l’Ancien Hôtel de Ville)

Fête de la Musique 2017

Mercredi 21 juin de 18h à minuit

Centre-Ville de Saint-Denis