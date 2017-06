La semaine dernière, à l'occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable, le Syndicat Mixte de Transports de la Réunion (SMTR) avec le concours de la Ville de Saint-Denis, organisait la première édition de l'événement pédagogique intitulé "La Chasse aux Transports".

La semaine dernière, à l'occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable, le Syndicat Mixte de Transports de la Réunion (SMTR) avec le concours de la Ville de Saint-Denis, organisait la première édition de l'événement pédagogique intitulé "La Chasse aux Transports".

L'objectif de cette opération était de sensibiliser les jeunes à la pratique d'une mobilité durable mais aussi de les éduquer aux notions de sécurité routière, de comportement responsable en ville et dans les transports en commun.



Ces élèves de CM1 et CM2 ont ainsi pu au travers de jeux et d'animations développer les notions de vivre-ensemble, d'orientation, de sciences et de technologies. Yvette Duchemann, élue déléguée à l'Environnement, au Cadre de vie et aux Espaces Verts qui s'est investie sur ce projet était présente pour encourager ces marmailles.