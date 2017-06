Ce mercredi 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. L'occasion de rappeler l'importance d'un geste, nécessitant 45 minutes de son temps, mais pouvant sauver toute une vie. Pour ce rendez-vous solidaire, l'établissement français du sang organise une méga-collecte de 9 heures à 17 heures, au parc de la Nordev à Saint-Denis.

Le geste peut effrayer, voire rebuter. Pourtant, le don du sang sauve des vies : à l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang, l'EFS (Etablissement français du sang) souhaite le rappeler. En plus de remercier les donneurs et bénévoles se mobilisant tout au long de l'année, l'événement a pour but d'inciter de nouvelles personnes à donner pour la première fois... et à revenir !

Au programme de ce rendez-vous solidaire : une "mégacollecte" à Saint-Denis, du côté du parc des exposition de la Nordev de 0 heures à 17 heures. Parallèlement aux dons, de nombreuses animations seront également proposées avec une exposition baptisée "Sang métiss" et un spectacle de l'humoriste Nathalie Soubadou, marraine de la journée.

- 45 minutes pour donner -

En 2016, plus de 23 000 poches de sang ont été prélevées sur l'île. 17 000 donneurs dont 4123 nouveaux se sont mobilisées sur un an. Et la précédente journée mondiale de don avait d'ailleurs permis d'accueillir une centaine de nouveaux donneurs réunionnais. De quoi redonner du sang neuf !

Pour rappel, aucun traitement ni médicament de synthèse ne peut se substituer aux produits sanguins. La durée de vie d'une poche de sang n'est également pas éternelle : elle s'établit à 42 jours. Ce chiffre rappelle le nombre de minutes nécessaire au don, que l'EFS établit à environ 45, entre l'accueil, l'entretien pré-don, le prélèvement et la collation. Se sentir en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans et peser plus de 50 kilogrammes sont les principales conditions pour pouvoir donner.

