Dans le cadre de l'organisation des Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu les 16 et 17 septembre 2017, la Ville de Saint-Denis organise des ateliers sur la généalogie et le travail de mémoire.

Dans le cadre de l'organisation des Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu les 16 et 17 septembre 2017, la Ville de Saint-Denis organise des ateliers sur la généalogie et le travail de mémoire.

Les axes de ce travail de recherche porteront sur :

" La généalogie : de la construction d’une identité à celle d’un territoire "

" La mémoire, nout devoir "



Ces ateliers, animés par les historiens Nathaniel FONTAINE et Laurent HOARAU, sont ouverts à tous les jeunes des quartiers de Saint-Denis.

Ils auront lieu tous les samedis, du 1er juillet au 9 septembre 2017 à la Mairie de Saint-Denis et à l’Ancien Hôtel de Ville.

Les inscriptions sont ouvertes aux jeunes de 18 à 30 ans de Saint-Denis, jusqu’au 23 juin 2017 via le formulaire en ligne sur le www.saintdenis.re

Les places sont limitées à 30 personnes.

de/www.ipreunion.com