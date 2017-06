La ville de Saint-Denis organise dans le cadre des journées européennes du patrimoine qui se tiendront les 16 et 17 septembre 2017 des ateliers liés à la généalogie et au travail de mémoire.

Cette initiative portera sur deux thèmes : " la généalogie, de la construction d’une identité à celle d’un territoire " et " la mémoire, nout devoir ". Ce travail historique animé par les historiens Nathalie Fontaine et Laurent Hoarau s'adresse à tous les jeunes dionysiens. Les séances se dérouleront tous les samedis, du 1er juillet au 9 septembre prochains à la mairie de la commune et à l’ancien hôtel de ville. Les inscriptions demeurent ouvertes aux personnes âgées de 18 à 30 ans jusqu’au 23 juin via le formulaire suivant. Places limitées à 30.

