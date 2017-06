L'enquête publique liée à la révision allégée du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Denis, débutée le 6 mai dernier, continue jusqu'au lundi 17 juillet 2017.

Le public peut ainsi consulter le dossier complet ou compléter un registre à l’hôtel de ville et à la mairie annexe de la Providence. Les administrés pourront ainsi formuler leurs différentes observations aux jours et aux heures d’ouverture des bureaux. Du lundi au jeudi de 8 heures à 16 heures et le vendredi, de 8 heures à 11 heures.

Les remarques pourront aussi être envoyées par écrit au commissaire-enquêteur, à la mairie dionysienne à l’attention de Monsieur Serge Rambaud à l’adresse suivante : Hôtel de ville 2 rue de Paris 97717 Saint-Denis Messag Cedex9 ou à revisionallegee.plu@saintdenis.re, par courrier électronique. Le commissaire tiendra également les permanences suivantes : mardi 6 juin de 9 heures à 12 heures à la mairie centrale, le 8 juin de 13 heures à 16 heures à la mairie annexe de la Providence, le 12 juin de 9 heures à 12 heures à la mairie annexe de la Providence, le 14 juin de 13 heures à 16 heures à la mairie centrale, le 20 juin de 13 heures à 16 heures à la mairie centrale, le 22 juin de 9 heures à 12 heures à la mairie annexe de la Providence, le 4 juillet de 9 heures à 12 heures à la mairie annexe de la Providence, le 6 juillet de 13 heures à 16 heures à la mairie centrale, le 12 juillet de 9 heures à 12 heures à la mairie annexe de la Providence et le 17 juillet de 13 heures à 16 heures à la mairie centrale.

À l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire-enquêteur. Ce dernier disposera d’un délai de trente jours pour transmettre au maire de Saint-Denis le dossier avec son rapport dans lequel figureront ses conclusions motivées. Ce projet de PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints, des observations, du rapport et de l’avis, pourra être approuvé par délibération du conseil municipal.

