Du 19 au 24 juin 2017, le yoga est à l'honneur à Saint-Denis. À l'occasion de sa journée mondiale, un programme composé de plusieurs séances sur le chef-lieu est proposé à tous les publics. Dojo Régional, OMS, Petit stade de l'est : ces différents lieux accueilleront les curieux et adeptes de la salutation du soleil. L'accès est libre et gratuit. Cette année, l'événement mettra particulièrement l'accent sur la prévention du diabète. Retrouvez l'ensemble du programme ci-dessous.

PROGRAMME POUR SENIORS

Les 19, 20, 22 et 23 juin

Séances de Yoga

De 10h à 12h et de 14h à 17h

Dojo Régional

Consultations

De 10h à 12h et de 13h à 18h

OMS de Saint-Denis

PROGRAMME TOUT PUBLIC

Séances de Yoga

Samedi 24 juin de 14h à 18h

Dojo Régional

Consultations

Mercredi 21 juin de 14h à 18h

Petit Stade de l’Est

Samedi 24 juin de 10h à 18h

OMS de Saint-Denis

CONFÉRENCES

Lundi 19 juin de 19h à 20h

Introduction à la médecine Ayurvédique

OMS de Saint-Denis

Mardi 20 juin de 19h à 20h

Qu’est-ce que le diabète ?

OMS de Saint-Denis

Mercredi 21 juin à 11h15

Ayurveda et biodiversité

Petit Stade de l’Est

Jeudi 22 juin de 19h à 20h

Conseils alimentaires pour lutter contre le diabéte

OMS de Saint-Denis

Vendredi 23 juin de 19h à 20h

Stress et diabète

OMS de Saint-Denis

21 JUIN

Journée Internationale du Yoga au Petit Stade de l’Est

OUVERT À TOUS !

Thème : LA BIODIVERSITE

9h15

Danse de Shiva en Dakshinamurti et Postures de yoga présentées par des élèves des écoles primaires de Saint-Denis et du Conservatoire

Yoga "Acrobatique" présenté par des élèves de Saint-Denis du professeur M. NILAMEGAME

9h30

Discours du Maire M. Gilbert ANNETTE et du Consul Général de l'Inde M. Sanjeev Kumar Bhati

10h00

Pratique collective Salutation au soleil (Surya Namaskar)

Animée par un professeur de yoga dans les écoles : Roopmala Gopaul

10h05

Pratique collective, qui réunit les élèves, les parents présents, les amateurs et tous les membres des différentes associations de yoga présentes :

Animée par le professeur Christan LESOUEF

Thème : Heart chakra ou l'ouverture du chakra du coeur

10h10

Pratique collective Mini séance de Yoga du rire animé par Surender Kumar

10h15

Méditation pour enfant

La biodiversité par Cécile Le Comte

11h00 - 12h00

Conférence : médecin ayurvedique,

Ayurvéda et Biodiversité

12h00 - 13h00

Pratique collective séance de Yoga

Animé par un professeur du ministère AYUSH "Yoga et Biodiversité"

13h00 - 20h00

Interventions des associations de yoga de La Réunion

Thème : la Biodiversité