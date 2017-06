Le 21 juin, c'est la fête de la musique et c'est ce soir à Saint-Denis ! Traînant dans son sillage amateurs et professionnels et événement fédérateur par excellence, la fête connaît un succès indiscutable dans le chef lieu et ce sont quelques 30 000 spectateurs qui arpentent chaque année les rues dionysiennes.

A Saint-Denis nous vous proposons une véritable ballade riche en découvertes musicales grâce à une trentaine de spots implantés dans toute la Ville. Il y en aura pour tous les goûts: Du classique dans l'Ancien Hôtel de Ville, du hard rock dans la rue Alexis de Villeneuve, en passant par du séga rue pasteur, du jazz rue de la Compagnie ou encore du dance hall rue de la Victoire. Venez profiter également d'instants surprenants comme la Silent Party (parvis de la Cathédrale): 3 bandes sons pour 300 casques à se distribuer et ensemble tout le monde danse sur la musique choisie.

Comme chaque année, de nombreuses associations ont apporté leur note personnelle et les restaurants et bars dionysien seront également de la partie!

Enfin, 3 plateaux artistiques viendront compléter ce programme avec nos partenaires EXO FM et Trace TV.

Cette année, la Fête de la Musique sera sur le thème acoustique. L'occasion pour chaque mélomane de venir avec son instrument et partager ses sons, ses envies ou ses compositions.



Les quartiers!

Les quartiers ouvriront et fermeront le bal avec pas moins de 46 actions programmées cette année, des animations musicales au plus proche des riverains.

Par exemple, Moufia vous convie à la case des Bancouliers ce soir dès 18h00 avec des groupes du quartier, un diner partage autour d'une grillade et un open mic, La Montagne proposera dès samedi 17 juin (10h-16h) des ateliers de chant, de percussion et d'écriture et une scène ouverte(en face de la bibliothèque), enfin Sainte-Clotilde vous invite à un spectacle de la Compagnie Yun Chane et des habitantes, de la danse et un grand karaoké. Ce sera au forum citoyen (derrière la mairie annexe) le samedi 24 juin.

Retrouvez toute la programmation de la Fête de la Musique 2017 à Saint-Denis sur le site internet de la Ville, www.saintdenis.re