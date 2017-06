Les 7 et 8 juillet 2017, la comédie musicale bollywodienne "Bharati 2" s'arrête au Petit Stade de l'Est à Saint-Denis pour deux représentations exceptionnelles. Le premier opus, "Bharati : il était une fois l'Inde" avait enchanté plus de 2 millions de spectateurs à travers le monde. Retrouvez ci-dessous le résumé du second volet de ce conte de fées à la Bollywood.

