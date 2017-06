L'Académie de La Réunion, la Direction des affaires culturelles de l'Océan Indien, la ville de Saint-Denis, la Cinor et la Cité des Arts présentent l'exposition "Ékout mon désin" depuis le lundi 19 juin 2017 à l'enceinte culturelle dionysienne.

Cet événement se termine ce vendredi 23 juin. Ce projet rassemblait des élèves des classes du bassin Nord pendant cette année scolaire bientôt terminée. Ils s’initiaient entre autres à plusieurs techniques artistiques ou apprenaient l’interprétation d’une chanson.

Ils rencontraient des artistes durant ce processus créatif et réalisaient un quiz via des sirandanes en créole. Une projection de toutes leurs œuvres se déroulait ce mercredi 21 juin, le jour de la fête de la musique. L’entrée reste libre et gratuite ce jour. Allez-y : c’est votre ultime chance de découvrir leur travail.

