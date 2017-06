Danielle Amussat-Raharimbolamena, enseignante retraitée de l'Education nationale et passionnée des littératures française, malgache et réunionnaise, de la culture française et de l'océan indien, l'a conduit à des recherches, et une collaboration dans des travaux avec certains membres de l'Académie de Madagascar. Elle animera la conférence "Madagascar, ses différentes "Ethnies"", ce jeudi 29 juin 2017 dans la salle des Maires de l'Ancien hôtel de ville de Saint-Denis.

Explications sur l’utilisation du mot "Ethnie" ou autres, présentation des différentes ethnies, leurs origines, leur diversité par l’habitat, la religilion, le dialecte, le folklore, la tradition, l’habillement, la coiffure, l’art, la cuisine... qui contribue à une richesse de tout un peuple.

Par Danielle Amussat-Raharimbolamena

Jeudi 29 juin 2017 - 18 heures

Salle des Maires de l'Ancien Hôtel de Ville

Entrée libre et gratuite