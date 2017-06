Le médecin pneumologue, à l'origine des révélations sur le scandale du Médiator, arrive dans l'île pour participer à plusieurs événements. Le premier d'entre eux se déroule ce dimanche à Saint-Denis.

Le docteur évoquera les conflits d'intérêts et les décisions médicales durant sa conférence initiée par l'association Med'Océan et la commune de Saint-Denis. Début de l'événement à 10 heures à la salle polyvalente de l'hôtel de ville de Saint-Denis (rue Pasteur). L'entrée sera libre et gratuite.

La spécialiste abordera plusieurs questions : l'affaire Médiator aurait-elle pu être évitée ? Une telle affaire peut-elle se reproduire ? Peut-on prescrire des médicaments sans conflits d'intérêts ? Elle s'exprimera également ce lundi 26 juin lors de la journée thématique dédiée à la sécurité sanitaire et aux risques médicamenteux est organisée à L'Université de La Réunion. Cette manifestation se tiendra à la faculté de Droit et d'Économie, au campus du Moufia, de 9 heures à 17 heures.

