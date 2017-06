La ville de Saint-Denis célèbre la fête de l'Eid à travers deux temps forts dont le détail est à découvrir ci-après. (Photo d'illustration)

La ville de Saint-Denis célèbre la fête de l'Eid à travers deux temps forts dont le détail est à découvrir ci-après. (Photo d'illustration)

Dimanche 2 juillet 2017

Un village culturel s’installera à la Cité des Arts :

De 11h à 19h, venez découvrir les stands des associations, des expositions, des spécialités culinaires et des jeux et ateliers. Le public pourra profiter des ateliers calligraphie ou celui du tatouage au henné alors que les enfants profiteront de structures gonflables.

De 14h à 19h, des spectacles avec une cérémonie Sema Derviche Tourneur, un concert de Lima Wild ainsi que des artistes locaux (Hyrari el Watoini et Succès Music) sont prévus.

Vendredi 7 juillet 2017 à 18h30

Conférence de M. Nidhal Guessoum à l’Ancien Hôtel de Ville sur la thématique "Islam et science moderne : divergence ou harmonie ?"

Fête de l’Eid à Saint-Denis

Village culturel, concerts et conférence

Cité des Arts et Ancien Hôtel de Ville

Entrée libre et gratuite