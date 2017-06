Le maire de Saint-Denis, Gilbert Annette a tenu un point presse ce mardi 27 juin 2017 pour présenter son analyse à l'issue du second tour des législatives 2017. Ce dernier constate que la plate-forme de la droite et du centre est aujourd'hui minoritaire en terme de voix, bien qu'elle gouvernement actuellement les collectivités régionale et départementale. Ci-après, l'interview du maire de Saint-Denis.

"Au deuxième tour des législatives, la plate-forme du centre et de la droite, et ses satellites, avait 7 candidats et ont totalisé 100 000 voix, soit 44,5% des suffrages. Donc, la plate-forme et ses satellites sont minoritaires, les autres représentant la majorité avec 55,5% des voix. C’est l’enseignement du dernier vote des réunionnais des législatives au 2e tour" explique Gilbert Annette devant la presse."

Après avoir analysé le 2e tour des #législatives, Gilbert Annette estime le travail d'Ericka Bareigts "exceptionnel https://t.co/aGNLojQmyX pic.twitter.com/Te6vHPCXHa — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 27 juin 2017

"La majorité locale" ou les députés de gauche, regroupés dans différences organisations, doivent maintenant s'organiser, par rapport "aux demandes des Réunionnais vis-à-vis du gouvernement", mais aussi en vue des prochaines échéances électorales.

