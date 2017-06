L'Office Municipal des Sports de Saint Denis, en partenariat avec la Ville et les partenaires, organise une nouvelle édition de la Nuit du Roller et de la Trottinette dédiée cette fois-ci aux vacances. L'évenement se déroulera le endredi 30 juin 2017 de 19h à 23h au Vélodrome Gabriel Chéfiare à Champ Fleuri. L'accès est libre et gratuit (Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte).

Plusieurs animations sont prévues pour cette nouvelle édition de la nuit du roller et de la trottinette.

- Dès 19h00 : Initiation et pratique du roller (prêt de roller avec pièce d’identité obligatoire), mini-karts pour enfant de 4 à 7 ans

- 20h30 : Randonnée collective en roller et en trottinette à travers Saint-Denis (environ 9 km) encadrée par les éducateurs​ de la Ville

- 20h45 : Zumba pour tous ceux ou celles qui ne participent pas à la randonnée

Informations au 0262 41 62 60

