Le jeudi 29 juin à 18h aura lieu une conférence, intitulée Madagascar, ses différentes "Ethnies". Elle sera animée par Danielle Amussat-Raharimbolamena. Il s'agira pour elle d'expliquer l'utilisation du mot " Ethnies " ou autres, de présenter les différentes ethnies, leurs origines, leur diversité par l'habitat, la religion, le dialecte, le folklore, la tradition, l'habillement, la coiffure, l'art, la cuisine... qui contribuent à la richesse de tout un peuple.

Danielle Amussat-Raharimbolamena est une enseignante retraitée de l’Education Nationale, titulaire de la maîtrise des Sciences de l’Education. Elle enseignait la communication. La passionnée de la littérature française, de la littérature malgache et réunionnaise, de la culture française et de l’océan indien, a conduit des recherches, et collaboré avec certains membres de l’Académie de Madagascar dans le cadre de travaux. Elle est également membre de l’Académie Réunionnaise Arts et Lettres (A.R.A.L.), Présidente Fondatrice de l’Association Logistique de Développement et de Recherche dans l’Océan Indien (A.L.D.R.O.I.). Participation aux ateliers et manifestations du Sommet de la Francophonie (Novembre 2016).

Elle traitée divers thèmes et travaux : Les poètes malgaches, entres autres : Jean-Joseph Rabearivelo, les grands poètes réunionnais, Hymne à la patrie (Madagascar), Contes et Légendes de Madagascar et de La Réunion : regards croisés.

Elle animera donc la conférence : Madagascar, ses différentes "Ethnies", le jeudi 29 juin 2017 à 18h00 à la salle des Maires de l’Ancien Hôtel de Ville. L'entrée est libre et gratuite

