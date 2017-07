Pour fêter ses nouveaux bacheliers, la ville de Saint-Denis organise ce samedi 15 juillet 2017, une soirée "Jeunesse en lèr" spéciale diplômés, de 18h00 à 1h00 du matin, au sein de la Cité des Arts. Ci-après, le programme. A noter que l'entrée est gratuite.

Les DJ Mangloo, DJ Fokus, DJ Niaka et DJ Daddy MAD assureront le show, suivi des concerts de PIX'L, Adjah Santana et DJ Fly Weed

À partir de 18h

Espace concert avec NO LEADS (RnB, musiques actuelles)

Espace MKO - Performance graff et atelier dessin avec Dey

Espace Animations-Jeux

Sim Race : Simulateur de conduite

Play Art Animation : Séance de gaming de différents jeux vidéos

Collectif Bouftang : Découverte des jeux vidéos péi & de la réalité virtuelle

Geek Me All : Présentation du monte rétrograming

Faerya et Methamorphosis : découverte de l'univers cosplay

Espace rencontres

La JCE (Jeune Chambre Économique)

Le CV citoyen : c'est quoi ?

le CAP (Centre Animation Prévention)

Découverte de l'atelier floral

LE CRIJ Réunion (Centre Régional d'Information Jeunesse)

M'informer et m'orienter dans mes recherches d'emplois ou de formations

Le REFUGE RÉUNION

Le CLJ (Centre Loisirs Jeunesse)

Les risques et dangers des addictions

La Direction Jeunesse de Saint-Denis

Présentation des dispositifs Jeunesse de la Ville

Tout savoir sur les missions en service-civique

Découverte des projets du Conseil des Jeunes Dionysiens : Participation aux projets intergénérationnels

"Co-naissance" avec des jeunes passionnés, étudiants, créateurs d'entreprises, militants associatifs, bénévoles, artistes...

À partir de 21h

SHOW JEUNESSE EN LÈR avec Faerya et Méthamorphosis

Performance avec les Faiseurs de Légendes

Spectacle de danse avec Tic & Tac

À partir de 22h

Ambiance clubbing avec DJ STEFAN MANGLOO, DJ FOKUS, DJ NIAKA, DJ DADDY MAD et SHOW CONCERT avec PIX'L, ADJAH SANTANA & DJ FLY WEED