Le jeudi 31 août 2017, à 18h30 aura lieu une conférence intitulée "Histoire de la Médecine à la Réunion". Celle-ci sera animée par Bernard-Alex GAÜZERE, praticien hospitalier au CHU de la Réunion et enseignant de l'histoire de la médecine à l'UFR santé de l'Université de La Réunion. Elle se déroulera dans la salle des Mariages (ancien Hôtel de Ville). L'entrée est libre et gratuite.

Lors de cette conférence, Bernard-Alex GAÜZERE présentera les études éditées en deux tomes sur l’Histoire de la Médecine à La Réunion.

Les deux premiers siècles du peuplement de La Réunion ont laissé peu de documents traitant de la santé de la population et de l’exercice de la médecine. À compter du XIXe siècle, de solides témoignages ont vu le jour, émanant de médecins installés dans l’île ou de passage. L’accroissement de la population a été accompagné d’épidémies meurtrières.

Mais depuis la départementalisation survenue en 1947, la société de plantation a laissé place à la sociétéde consommation, avec des progrès médicaux considérables. Cet ouvrage retrace l’histoire de la médecine et de la santé à l’Île Bourbon - La Réunion, de l’origine à nos jours.Les maladies non transmissibles d’un être vivant à un autre être vivant, dont les maladies dites de la civilisation. Entrent ensuite en scène les " chirurgiens navigans ", premiers médecins à l’Île Bourbon, puis viennent l’histoire des hôpitaux et des établissements de santé et l’histoire des relations médicales entre La Réunion, Madagascar et Pondichéry.

Les auteurs s’interrogent enfin sur l’état de santé actuel des Réunionnais et sur la pérennité des installations médicales de l’île qui les soignent.