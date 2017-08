L'association Rive organise la cinquième édition de l'événement dionysien " Coiffeurs solidaires " dans la dynamique du Marché de Nuit de Saint-Denis. L'équipe du salon Camille Anne et plusieurs coiffeurs renommés de la place se rassembleront et donneront de leur temps et de leur savoir-faire pour proposer des coupes et des brushings à partir de 15 euros. L'événement se déroulera ce samedi 2 septembre de 18h à minuit au salon de coiffure Camille Anne - 32 rue Jean Châtel. (Photo d'illustration)

L'association Rive organise la cinquième édition de l'événement dionysien " Coiffeurs solidaires " dans la dynamique du Marché de Nuit de Saint-Denis. L'équipe du salon Camille Anne et plusieurs coiffeurs renommés de la place se rassembleront et donneront de leur temps et de leur savoir-faire pour proposer des coupes et des brushings à partir de 15 euros. L'événement se déroulera ce samedi 2 septembre de 18h à minuit au salon de coiffure Camille Anne - 32 rue Jean Châtel. (Photo d'illustration)



Cet événement solidaire a pour but de récolter des fonds au profit des personnes bénéficiaires de l’association Rive. C’est un événement populaire car les prestations sont proposées à un prix de 15 euros. Elles comprennent shampoing et soin avec des produits de très bonne qualité. Prévoir 5€ de plus pour les cheveux mi-long et 10 euros pour cheveux longs.



De 18h à minuit, le salon de coiffure Camille Anne, situé au 32 rue Jean Chatel près du carré Cathédrale, accueillera le public. Les postes de coiffure sont également situés dans la rue, pour permettre au plus grand nombre de participer. Il n’y a pas de prise de rendez-vous : les prestations sont réalisées dans l’ordre d’arrivée. Un événement qui est soutenu par la Ville de Saint-Denis, le Conseil Départemental, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.



Plus d’informations : Facebook : Association.Rive / association-rive.org